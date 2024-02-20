Штраф за вилов однієї щуки становить 3 468 грн

На Тернопільщині патрульні зупинили авто і під час перевірки виявили в багажнику 400 кг щуки. Водій не зміг пояснити звідки в нього стільки риби, вилов якої заборонено з 15 лютого. На місце зупинки викликали слідчо-оперативну групу та представників Державного агентства меліорації та рибного господарства, які склали адмінпротокол та зафіксували незаконний вилов щуки.

Під час несення служби поблизу центру громади – міста Зборів патрульні поліцейські помітили автомобіль Peugeot, які порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили водія, однак під час розмови чоловік почав нервувати. Інспектори почали обшукувати автомобіль і в багажнику виявили чимало риби.

«В автомобілі патрульні побачили чимало свіжовиловленої риби. Як з’ясувалося чоловік перевозив 400 кг щуки, вилов якої заборонений. Документів, які б підтверджували законність придбання та реалізації риби у порушника не було», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини у вівторок, 20 лютого.

На місце зупинки водія патрульні викликали слідчо-оперативну групу та повідомили про подію Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства. Оскільки з 15 лютого в Україні діє заборона на вилов щуки, а штраф за одну рибину складає – 3 468 грн. На порушника правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення, зокрема за грубе порушення правил рибальства. Документи передадуть в суд. Якщо вину чоловіка за незаконний вилов доведуть, то йому загрожує штраф в розмірі близько 500 тис. грн.