Трактор переїхав самокати дітей

На Тернопільщині п'яний тракторист ледь не переїхав трьох дітей. Алкоголь в крові чоловіка перевищував в 11 разів від допустимої норми. Окрім того, житель Монастириської громади не мав права керувати трактором. На чоловіка склали три протоколи, а транспорт вилучили.

Аварія сталася в селі Швейків Монастирського району. За словами очевидці, на одну із сільських вулиць виїхав водій трактора МТЗ - 80. Транспорт рухався з великою швидкістю, в цей час на дорозі каталися на самокатах діти. Неповнолітні, побачивши трактор, почали тікати, однак їм вдалося це зробити лише тоді, коли вони кинули самокати і відбігли геть.

«Водій навіть не гальмував, а зупинився лише після того, як наїхав на один із самокатів. На місце пригоди виїжджали працівники Бучацького відділення поліції. Під час перевірки з'ясувалося, що 46-річний водій трактора був п'яний і керував технікою без відповідних дозволів», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 13 червня.

Правоохоронці провели дослідження за допомогою газоаналізатора «Драгер». Пристрій показав 2,3 проміле алкоголю в крові водія, що в понад 11 разів перевищує норму.

Трактор конфіскували на штрафмайданчик

Поліцейські на водія склали три адміністративних протоколи. Зокрема, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна, керування у стані алкогольного сп'яніння та керування без відповідних документів. Чоловіку загрожує штраф в розмірі понад 17 тис. грн і позбавлення права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.