В результаті аварії легковик разом з людьми повністю розчавило

На Тернопільщині поблизу села Горинка в аварії загинуло подружжя пенсіонерів. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з екскурсійним автобусом. Від сильного удару машину повністю зім'яло, і вона разом з людьми опинилася під автобусом. Для того, щоб витягнути тіла загиблих пенсіонерів, залучали рятувальників.

Смертельне ДТП трапилося в суботу, 20 травня, близько 10:00 поблизу села Горинка Кременецького району. Правоохоронці встановили, що аварія трапилася за участю двох автомобілів Volkswagen Jetta, Volkswagen Scirocco та екскурсійного автобуса. Попередньо відомо, що автомобіль Volkswagen Jetta, в якому їхали літні чоловік та жінка, раптово виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент на зустріч йому рухався автобус з Рівного, який перевозив 39 пасажирів. Від сильного удару легковик розчавило з людьми всередині, і машина опинилася під автобусом в кюветі.

«На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. П'ятеро дітей та дорослих звернулися за допомогою до бригад швидкої, які виїхали на місце ДТП. Їх оглянули та відпустили додому», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Для того, щоб деблокувати тіла людей з легковика, на місце події викликали рятувальників. Спеціальними інструментами вони розрізали запчастини автомобіля та автобуса і витягнули загиблих.

«Для ліквідації наслідків ДТП направили спеціальну аварійно-рятувальну машину з 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та кран. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 9 рятувальників», – зазначили в ДСНС Тернопільщини.

За фактом смертельного ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людей). У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.