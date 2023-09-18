Автомобіль з людьми перевернувся на узбіччі

На Тернопільщині смертельна аварія, в якій загинуло двоє чоловіків, трапилася у неділю, 17 вересня. ДТП сталося поблизу села Зарубинці Скалатської громади. 86-річний чоловік керував автомобілем ВАЗ 2109, не впорався з керуванням на повороті і допустив перекидання авто.

Про аварію, в якій загинув водій та його пасажир, в поліцію повідомив диспетчер екстреної медичної допомоги. На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що аварія трапилася на дорозі Тернопіль – Гусятин поблизу населеного пункту Зарубинці близько 15:00. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів витягнули загиблого водія з авто, а пораненого пасажира передали медикам бригади швидкої допомоги.

«За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ 2109 виїхав на узбіччя і вже там автівка перекинулася. 86-річний кермувальник загинув одразу, а 72-річний пасажир від отриманих травм помер дорогою до лікарні», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 18 вересня.

Правоохоронці також з'ясували, що загиблі – обоє жителі Тернополя. Чоловіки їхали в село, звідки вони родом, у справах. Тіла направили на експертизу до обласного центру. У загиблого водія взяли зразки крові на встановлення алкоголю в крові. Факт смертельної ДТП слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило згибель людей).