На Тернопільщині поліцейські розшукують водія, який збив чоловіка і втік з місця ДТП. Аварія трапилася в Шумській громаді. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.

Смертельна ДТП сталася 21 вересня в проміжок часу між 19:10 та 20:30, повідомили в поліції Тернопільщини. Чоловіка, який йшов по узбіччю, збив невстановлений автомобіль на вулиці Шумська в селі Новостав. Аварія сталася на автодорозі міжобласного значення Остріг – Кременець – Почаїв – Радивилів.

Постраждалого знайшли місцеві селяни. Вони викликали швидку медичну допомогу, однак дорогою до лікарні чоловік помер. Поліцейські встановили, що загиблий – це 67-річний місцевий житель.

Факт аварії правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини). Працівники поліції розслідують цю справу і просять усіх, хто бачив дану автопригоду та запам'ятав марку чи номер автомобіля, повідомити на лінію «102». Свідкам правоохоронці гарантують анонімність. Водію автомобіля, який збив людину і втік з місця ДТП, загрожує позбавлення волі до восьми років.