Спеціальні групи лікарів в лікарня визначатимуть інвалідність

На Тернопільщині визначили лікарні, де працюватимуть експертні групи замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій. Таких закладів в області є одинадцять, шість з них – розташовані в обласному центрі.

Відповідне розпорядженнями щодо списку лікарень, де працюватимуть експертні групи лікарів замість МСЕК, видав керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, онкологічна, психіатрична тощо. Таким чином, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією.

Лікарні Тернопільщини, у яких працюватимуть експертні команди:

Тернопільська обласна клінічна лікарня;

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня;

Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер;

Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр;

Тернопільська комунальна міська лікарня №2;

Тернопільська міська комунальні лікарня швидкої допомоги;

Козівська центральна районна лікарня;

Кременецька опорна лікарня;

Теребовлянська міська лікарня;

Чортківська центральна міська лікарня;

Заліщицька центральна міська лікарня.

Списки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Загалом, за даними МОЗ, до списку лікарень, де працюватимуть експертні комісії, увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники будуть оновлюватися.