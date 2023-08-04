Ремонт мосту стартує з 7 серпня

З 7 серпня на трасі Львів – Тернопіль тимчасово обмежать рух через ремонт мосту поблизу Зборова. Для об'їзду транспорту облаштують тимчасову дорогу через річку Стрипу. Ремонт аварійної споруди триватиме кілька тижнів. Вартість робіт передбачена в межах 37 млн гривень.

Ремонтні роботи 36-метрового аварійного мосту через річку Стрипа біля Зборова стартують з 7 серпня. Будівельники повністю демонтують дорожнє полотно споруди, тому водіїв закликають бути обачними, звертати увагу на нові дорожні знаки і дотримуватися правил дорожнього руху.

Дорожники зазначають, що 36-метровий міст через річку Стрипа був збудований у 1986 році. Зараз він перебуває в аварійному стані, деякі балки зруйновані, тому він може обвалитися.

«Серйозні пошкодження можуть призвести до руйнування переправи. Відбулася руйнація прогонових балок, карбонізація бетону і значна корозія арматури споруди», – зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області.

Роботи виконуватимуться за кошт Європейського інвестиційного банку. Вартість капітального ремонту мосту, згідно з інформацією на сайті Prozorro, складає 37 533 000 гривні. Ремонтуватиме міст ТОВ «АВАКС ПРОФ». Підприємство серед трьох учасників на торгах запропонувало найнижчу ціну, при початковій вартості майже 49 мільйонів гривень.

За ці кошти підприємство повинно виконати ряд капітальних будівельних робіт, які передбачені проектно-кошторисною документацією.

️«При роботах планується замінити прогонову будову, відремонтувати опори, влаштувати перехідні і розподільчу плиту, тротуари, нанести гідроізоляцію та захисне покриття тротуарів, провести антикорозійний захист підмостових поверхонь, влаштувати 2 шари асфальтобетонного покриття, нанести розмітку, встановити нове бар’єрне і перильне огородження», – додали в Службі.

Поруч із мостом наразі побудовано тимчасову об’їзну дорогу, яка здатна витримати як легкові авто, так і вантажівки. Рух по ній запустять 7 серпня і він здійснюватиметься в обидві сторони.