Будівництво моста завершили наприкінці червня

На трасі Львів – Радехів – Луцьк поблизу села Гайок тимчасово обмежать рух транспорту через міст. Дорожники будуть асфальтувати дорожнє покриття на новому шляхопроводі.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг, перекриття руху автомобільного транспорту на мосту через річку Західний Буг поблизу на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк триватиме з 17 й орієнтовно до 20 липня.

На мосту будуть прокладати верхній шар асфальту. Схема об'їзду відбуватиметься за маршрутом:

М-06 Київ – Чоп по ділянці Малі Підліски - Буськ,

Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ - Перемишляни по ділянці Буськ – Лопатин,

Т-14-10 Броди – Червоноград по ділянці Лопатин – Радехів та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, старий аварійний міст через річку Західний Буг на цій трасі обвалився у травні 2021 року. Через кілька місяців там облаштували тимчасовий міст та почали будувати новий. Вартість будівництва нового 32-метрового моста становила 166,4 млн грн. Роботи виконувала ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». На новому мості є дві смуги руху, хідники та відбійники. Відповідно до проекту, ним зможе їздити громадський транспорт, легкові автомобілі, а також вантажівки вагою до 40 тонн.

27 червня підрядники завершили будівництво нового моста і запустили автотранспорт. Вантажний транспорт ще деякий час об’їжджатиме цю ділянку до влаштування на мості верхнього шару асфальту.