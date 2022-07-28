Роман Пеприк пішов у військо добровольцем, брав участь у боях на передовій

На російсько-українській війні загинув монах Пимен (Роман Пеприк) із Івано-Франківської області. Чернець служив у одному з розвідувальних батальйонів Збройних сил України, брав участь у боях на передовій. Воював монах уже вдруге: спочатку був добровольцем, на початку літа цього року – знову пішов на фронт.

Про загибель ієромонаха Пимена (Романа Пеприка) у четвер, 28 липня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки із посиланням на інформацію від Митрополита Переяславського і Вишневського ПЦУ.

«У боях за волю України загинув ієромонах Православної церкви України Пимен (Роман Пеприк), який вдруге від початку війни з росією став до лав захисників нашої держави та проходив службу в одному з розвідувальних батальйонів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

За словами митрополита Олександра, ієромонах Пимен прийняв постриг у ранньому віці. З початком російської агресії, не лишаючи чернечих обітниць, пішов добровольцем захищати Україну, виконував бойові завдання та брав безпосередню участь у боях на передовій.

«Після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря під Києвом, а згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті. На початку літа цього року отець Пимен ухвалив рішення знову повернутися до військової служби. Він вирішив стати на захист Батьківщини не лише молитвою, але й дієво, оскільки мав добрий військовий вишкіл та неабиякий бойовий досвід», – зазначив митрополит Олександр.