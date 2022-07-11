В МВС стверджують, що питання з обліком має бути вирішене найближчим часом

На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє «Укрінформ».

«Мобілізація – це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік», – розповів Монастирський.

Міністр зазначив, що закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений. Зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і вручення повісток на блокпостах здійснюється виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації.

На думку Монастирського, при цьому жодних проблем для пересування громадян між областями не має бути.

Як інформував ZAXID.NET, 5 липня в Генштабі повідомили, що призовники, військовозобов'язані та резервісти під час воєнного стану не можуть залишати місце проживання без дозволу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як пізніше було уточнено, військовозобов'язані можуть вільно пересуватися в межах області, в якій вони проживають, для виїзду за її межі потрібен дозвіл.

Після суспільного резонансу президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що доручив начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ детальніше проінформувати його.

6 липня Генеральний штаб ЗСУ скасував порядок надання дозволу на виїзд за межі проживання військовозобов’язаних та резервістів.