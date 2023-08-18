М'ясопереробне підприємство з Харківщини «Роганський м'ясокомбінат» релокують на Волинь. За попередніми домовленостями, новий виробничий центр збудують на території Ківерцівської громади.

Як повідомили у прес-службі Волинської обласної військової адміністрації, зустріч з власниками харківського підприємства голова ОВА Юрій Погуляйко провів у четвер, 17 серпня. Власник м'ясокомбінату Ігор Фельдштейн розповів, що виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області. Впродовж року там виготовляли 18 тис. тонн ковбасних продуктів.

Через повномасштабне вторгнення підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбоване. Вивезти вдалося лише частину обладнання.

«На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон. З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали закордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути Волинську область для будівництва м'ясокомбінату», – зазначив власник бізнесу.

Відомо, що попередньо власники м'ясокомбінату обрали для будівництва нових потужностей Ківерцівську громаду. Однак поки невідомо, коли почнеться будівництво.

Згідно з даними на YouControl, фірма «Роганський м'ясокомбінат» була зареєстрована в 2006 році у Харкові. Її статутний капітал становить 136 млн грн, а основним видом діяльності є виготовлення м'ясних продуктів.