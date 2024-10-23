Житловий комплекс збудують на місці невеликого одноповерхового будинку

На вул. Сельських у Львові збудують чотириповерховий клубний будинок із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 22 жовтня.

Йдеться про знесення невеликого одноповерхового будинку на вул. Сельських, 7а, що межує з вул. Коновальця, та будівництво нового чотириповерхового житлового комплексу на 10 квартир та підземним паркінгом.

Візуалізація забудовника

Будівництво вестимуть на двох суміжних ділянках, що призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Керуючий справами виконкому Євген Бойко повідомив, що нове будівництво узгодили із мешканцями суміжних будинків, тому це питання позбавлене публічних дискусій із боку мешканців.

За містобудівними умовами і обмеженнями до міськради звернулося зареєстроване менше року тому ТзОВ «Ноушн». Компанія належить співвласникам великої львівської будівельної компанії Auroom – колишньому львівському податківцю Оресту Вітику, Андрію Угрину й Андрію Криницькому.