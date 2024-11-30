Родовища на Львівщині та Прикарпатті мають попит серед приватних інвесторів

На західні області припадає 10% газовидобування від загального річного обсягу. Найбільше газу тут видобувають у Львівській та Івано-Франківській областях, розповів виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ) Артем Петренко, пише Уніан.

З початку року до середина листопада 2024 року в Україні державні і приватні компанії видобули 16,7 млрд кубометрів газу, що на 330 млн кубометрів більше за аналогічний період минулого року. При цьому 82% видобутку припадає на державні підприємства, а лише 18% – на приватні.

За прогнозами експертів, до кінця року кількість видобутого в Україні газу може сягнути 19,1 млрд кубометрів. Це більше, ніж було у 2022 і 2023 роках, проте все ще менше за довоєнні показники видобутку, каже Артем Петренко.

В АГКУ кажуть, що 19 млрд кубометрів газу вистачить для опалювального сезону без залучення імпортного газу.

«Сьогодні лідером з виробництва є Полтавщина, далі йде Харківщина. На ці області припадає 88% від загального виробництва газу в країні. Майже 10% ресурсу видобувається у західних областях. Там лідирують Львівщина та Івано-Франківщина», – говорить Артем Петренко.

Він додає, що західний регіон – перспективний для розробки і цікавий для інвесторів, передусім через безпекові фактори.

«Чотири з п'яти ділянок, придбані на вересневих нафтогазових аукціонах, розташовані у Львівській та Івано-Франківській областях», – говорить виконавчий директор АГКУ.

За даними Baker Hughes, каже Артем Петренко, в Україні задіяно 46 бурових верстатів із 119, що працюють по всій Європі – тобто 40% потужностей з розробки свердловин на континенті зосереджені саме в Україні.

Додамо, що за підсумками 2023 року у переліку приватних компаній-лідерів з видобутку газу була компанія Зіновія Козицького – батька голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.