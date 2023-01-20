Водій та пасажир Ford Focus вибралися через багажник

У селі Плоске поблизу Сваляви водій автомобіля Ford Focus з'їхав у річку Пиня. Через високий рівень води машину швидко затопило. Водію і пасажиру авто вдалося вибралися через багажник. Наразі автомобіль дістати з річки неможливо через високий рівень води.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпатті, ДТП сталася у четвер, 19 січня. Виклик про аварію на вулиці Центральній у селі Плоске рятувальники отримали о 15:30. «Водій Ford Focus не впорався з керуванням та з’їхав в річку Пиня за адресою. Загиблих та травмованих внаслідок ДТП не має. На місце події залучалась одна одиниця техніки 12-ї державної пожежно-рятувальної частини зі Сваляви», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДСНС зазначили, що і водію, і пасажиру вдалося вибратися через багажник затопленого автомобіля. «Машина з'їхала у кювет і далі – в у річку. Водій із пасажиром через багажник вибралися з затопленого авто, а машину понесло стрімкою течією. Автомобіль вилучити наразі неможливо через високий рівень води», – зазначила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Вона також уточнила, що ні водій, ні пасажир травм не отримали, медичної допомоги не потребували.