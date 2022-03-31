Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив про створення національного ІТ-кластера на Закарпатті та звільнення ІТ-фахівців від військової служби. За його словами, це робитимуть для захисту економіки України.

«Закарпаття стає національним хабом для усього українського бізнесу, який захищає українську економіку. Бізнес, який переміститься та працюватиме у Закарпатті, буде захищений. Я запрошую усіх ІТ-спеціалістів України до Закарпаття», – написав Віктор Микита.

За його словами, ІТ-фахівців звільнятимуть від призову на військову службу, надаватимуть місця для роботи та забезпечуватимуть їх охорону, а також допомагатимуть у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.

Для цього ІТ-компаніям необхідно зареєструватись в Мінекономіки, як підприємство, яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в Закарпатську область. Обов’язкова реєстрація як суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону.

Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечить формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан.

Віктор Микита зазначив, що з початку війни близько 35 тис. фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття.

Нагадаємо, що на період воєнного стану чоловікам (18 – 60 років) заборонено виїздити за межі України.