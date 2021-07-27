Загальна протяжність мостів, які відремонттують, – понад 23 км

Під час ремонту автомобільної дороги з Хуста до Буштино відновлять 14 мостів. Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, на маршруті Хуст – Шаян – Вишково – Буштино вже влаштовують верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, на цій дорозі верхній шар асфальтобетону влаштували від Хуста до села Велятино, між селами Велятино та Шаян – нижній шар асфальтобетону, на деяких ділянках, аби підсилити основу, встановили георешітку.

«Згідно з даними Служби автомобільних доріг у Закарпатській області ще один масштабний етап робіт – початок ремонту мостових переходів, яких на маршруті, протяжністю 23 км, аж 12. Ще 2 мости виведені в окремі об'єкти, які також відновлять завдяки національній програмі», – зазначив Мирослав Білецький.