У Солотвинській лікарні з 1968 року лікували легеневі захворювання

Солотвинську обласну алергологічну лікарню перетворили на Центр надання інтегрованих соціальних послуг і приєднали останній до центру «Парасолька», який опікується молоддю з інвалідністю. Рішення ухвалили на сесії Закарпатської обласної ради у четвер, 10 вересня.

Йдеться про унікальний медзаклад, заснований у 1968 році на базі Солотвинського солерудника, в якому завдяки мікроклімату соляних шахт лікували легеневі захворювання.

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У 2024 році Закарпатська облрада незаконно включила лікарню в Солотвині до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, однак під час судового розгляду скасувала своє рішення. У вересні 2025 року Солотвинську алергологічну лікарню вирішили перетворити на Центр комплексної реабілітації людей похилого віку.

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Під час сесії 10 вересня депутати Закарпатської облради знову реорганізували медзаклад. Солотвинську обласну алергологічну лікарню перетворили на Центр надання інтегрованих соціальних послуг. Наступним рішенням новостворену установу приєднали до соціального абілітаційно-реабілітаційного центру «Парасолька». Директоркою останнього на три роки призначили Оксану Лукач.

Зазначимо, створення центру «Парасолька» є спільним проєктом благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» та асоціації «Парасолька» зі Швейцарії. Наразі він є комунальною установою Закарпатської обласної ради.

Центр розпочав роботу у Тячеві у 2009 році, ставши домівкою для 25 молодих людей з інвалідністю. Заклад є пілотним проєктом та альтернативою психоневрологічному диспансеру, куди після досягнення певного віку переводять випускників інтернатів.