Центр реабілітації управлятиме всім майном реорганізованого медзакладу

Солотвинська обласна алергологічна лікарня стане Центром комплексної реабілітації людей похилого віку. Рішення про реорганізацію закладу ухвалили на засіданні сесії Закарпатської обласної ради 18 вересня.

Йдеться про алергологічну лікарню, засновану у 1968 році на базі Солотвинської солекопальні. У 2024 році депутати вирішили включити медзаклад, площею понад 3 тис. м2, до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, однак прокуратура в суді змусила Закарпатську облраду скасувати це рішення.

Під час сесії облради 18 вересня Солотвинську обласну алергологічну лікарню вирішили перетворити на Центр комплексної реабілітації людей похилого віку. За рішення одноголосно проголосували 47 депутатів.

Таким чином, закладу залишили можливість й надалі надавати медичні послуги населенню. Ставши правонаступником алергологічної лікарні, центр реабілітації управлятиме всім майном реорганізованого медзакладу та отримає нового керівника.