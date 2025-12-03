В осередках спалаху працюють дезінфекційні бригади

У селі Іза Хустського району тривають протиепідемічні заходи, введені 24 листопада через спалах гепатиту А. Станом на середу, 3 грудня, захворювання підтвердили у 17 мешканців села, серед них – 15 дітей.

За словами керівниці Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторії Тимчик, упродовж дії протиепідемічних заходів в Ізі щеплення проти гепатиту А отримали майже 40% школярів, частина учнів перехворіла.

«На сьогодні в осередку спалаху зареєстровано 17 хворих, серед яких – 15 дітей. Хустська міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про обов’язкове щотижневе тестування для нещеплених школярів та дітей із груп ризику. Це важлива умова для подальшого коригування обмежень і можливого повернення до очного навчання», – розповіла Вікторія Тимчик.

Директорка департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Любов Мандзич зазначила, що вогнище захворювання у селі Іза вдалося локалізувати, в осередках спалаху працюють дезінфекційні бригади, вакциновано 256 людей.

Нагадаємо, 16 листопада в Ізі зареєстрували 7 підтверджених випадків гепатиту А. Через спалах захворювання обласна комісія ТЕБ та НС вирішила закрити село для відвідувачів.

Протестуючи проти карантинних обмежень, мешканці Ізи перекрили дорогу в селі та спалили блокпост. Влада пообіцяла зняти блокпости та запропонувала мешканцям пройти експрес-тестування в санітарному автобусі, який курсуватиме вулицями Ізи.