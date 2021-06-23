Пунт пропуску «Дзвінкове – Лонья» працюватиме щоденно

Через покращення епідеміологічної ситуації у середу, 23 червня, відновив свою роботу пункт пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.

Як повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, пункт пропуску «Дзвінкове – Лонья» розташований у Берегівському районі Закарпатської області та призначений для перетину кордону автомобільним транспортом (крім автобусів). Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00.

Нагадаємо, Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію від Covid-19.