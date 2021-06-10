З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію до Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу. Про це він написав у Twitter.

За словами очільника МЗС, це значить, що вакциновані українці зможуть подорожувати до Угорщини.

Кулеба наголосив, що Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже з п’ятниці, 11 червня, кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.

«Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення», – написав міністр.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що допоки Україна не запустила цифрових сертифікатів вакцинації від коронавірусу, щеплені люди можуть отримати паперовий сертифікат, який приймають кілька країн. Зокрема, попередньо узгодили взаємне визнання документів про вакцинацію Україна і Грузія.

Крім того, травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання «паспортів вакцинації». Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні. Напередодні постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд вакцинованих громадян третіх країн.