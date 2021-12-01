Водія фури затримали, йому загрожує до 8 років тюрми

У Сваляві 55-річний водій вантажівки DAF збив 55-річну місцеву мешканку та втік. Потерпіла померла на місці ДТП. Поліція вже затримала водія фури, він перебуває у СІЗО. За скоєне водієві загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у середу, 1 грудня, близько 11:35. Про ДТП поліцейським повідомили очевидці, які розповіли, що водій вантажівки наїхав на жінку і втік з місця аварії.

Після огляду відеозаписів з камер спостереження, правоохоронці попередньо встановили, що вантажівка DAF рухалася вулицею Визволення у Сваляві, коли водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на 55-річну місцеву мешканку, яка раптово вийшла на дорогу. Від отриманих травм потерпіла померла, а водій покинув місце ДТП.

Невдовзі поліція затримала водія фури, ним виявився 55-річний мешканець Ужгородського району. Наразі водій перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Максимальне покарання за цією статтею – 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом.