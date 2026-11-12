Нападнику на туристів загрожує від 3 до 7 років ув’язнення

Тячівська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі хуліганського нападу на туристів біля озера Апшинець у Карпатах. Йосипу Варзі загрожує до 7 років ув’язнення.

Йдеться про інцидент, який стався 23 серпня біля високогірного озера у заповідній зоні Свидовця. 47-річний мешканець села Грушово Йосип Варга розпочав сварку з одним із туристів через зауваження щодо заборони проїзду автомобілями територією заказника.

Спочатку джипер вдарив каменем одного з відпочивальників, а потім побив його металевою трекінговою палицею. Окрім того, нападник наніс удари й 26-річному львів’янину, який намагався його зупинити. Напад завершився пошкодженням туристичних наметів і спорядження.

4 вересня Йосипа Варгу відправили в СІЗО без права внесення застави, однак 1 жовтня Закарпатський апеляційний суд дозволив обвинуваченому вийти з-під варти під 260 тис грн застави.

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У четвер, 12 листопада, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили про завершення розслідування інциденту на озері Апшинець. Справу розглядає Рахівський районний суд.

За хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України), Йосипу Варзі загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.