На Жидачівщині сільраді повернули землю, яку виділили собі депутат та секретарка

Львівський окружний адміністративний суд скасував чотири рішення Облазницької сільської ради, за якими чотирьом особам були надані дозволи на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у Новому Селі на Жидачівщині загальною площею 8 га.

Суд у повному обсязі задовольнив два позови Стрийської місцевої прокуратури. Підставами для звернення прокурора до суду стало те, що ці рішення були прийняті в умовах реального конфлікту інтересів, чим було порушено вимоги закону «Про запобігання корупції», повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Як встановив суд, за виділення землі для себе голосувала секретарка сільської ради. Ще один депутат сільради голосував за виділення земельної ділянки собі, своїй матері та сестрі.

Відтак за рішеннями суду, земельні ділянки залишаться у комунальній власності сільради.

Окрім цього, Жидачівський райсуд визнав депутата Петра Дрозда та секретарку місцевої ради Світлану Тимчишин винними у вчиненні правопорушення за ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Щоправда, штрафів вони не сплачували, оскільки термін накладення стягнення минув.