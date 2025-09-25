На новій фермі поблизу Золочева вирощуватимуть бройлерів

Компанія «Дак Агро» має намір побудувати у Золочівському районі Львівщини птахофабрику для утримування курей-бройлерів до 1,5 млн особин на рік. Її зведуть на території закинутої ферми для великої рогатої худоби.

Як йдеться у повідомленні про планову діяльність, нову птахоферму зводитимуть у селі Стадня, що розташоване між Золочевом і Красним. Проєктом передбачені сім пташників, комбікормовий цех, склад для кормів, адміністративний корпус та допоміжні приміщення на ділянці площею 6,18 га.

«Раніше на даній території розміщувалася ферма великої рогатої худоби», – йдеться в описі.

Одночасно на птахофабриці вирощуватимуть 220 тис. курчат-бройлерів, загалом заплановано шість циклів дорощування молодняка. Наприкінці кожного – птахів відвозитимуть на забій на спецзавод, а курники прибиратимуть та дезінфікуватимуть. Загальна потужність фабрики становитиме – 1,43 млн голів на рік.

ТОВ «Дак Агро» було засноване наприкінці 2020 року у селі Джурків на Івано-Франківщині, згодом компанія перереєструвалася у Стадні. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці. «Дак Агро» має чинні містобудівні умови на будівництво птахофабрики від Золочівської міської ради.

Чистий прибуток компанії торік становив 1,6 млн грн, зобов’язання – 35,1 млн грн, кількість працівників – 53 людини. 2024 року «Дак Агро» завезло з Польщі та Угорщини свійських птахів на суму до 20 млн грн, згідно з даними YouControl.

Власниками компанії порівну є Денис Ковальчук з міста Василівка Запорізької області та львів’янин Микола Андрущакевич. Раніше вони були засновниками ТОВ «Подільський край 2018» з Деражнянського району Хмельничиини, що також займається розведенням свійської птиці, проте 2021 року вони вийшли з числа його бенефіціарів.

Торік у соцмережах представники «Дак Агро» шукали працівників на птахофабрику на Хмельниччині.