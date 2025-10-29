Після пологів у деяких тварин виникають проблеми, пов’язані з молочною залозою

Набряк вимені у корів після отелення – поширена проблема, з якою часто стикаються фермери. UVT розповідає, чому так відбувається.

Причини набряку

Після пологів у деяких тварин виникають проблеми, пов’язані з молочною залозою. І одна з них – це набряк вимені. І з проблемами післяпологового періоду стикаються регулярно в кожному господарстві.

Набряк вимені – це порушення лімфотоку та кровотоку в органі у зв’язку з вагітністю та пологами. Найчастіше, це захворювання характеризується посиленим припливом крові та слабким її відпливом. У результаті цього формується набряк та розвивається запальний процес. Головною причиною набряку вимені виступає відсутність у вагітних тварин активного раціону, а супутньою – велика кількість соковитих та кислих кормів у раціоні.

Ознаки набряку вимені:

Набряк починається з сосків, які стають коротшими за здорові. Шкіра вимені гладка, блиску та напружена. На уражених частках молочної залози шкіра ущільнена. А при натисканні повертається у початкову форму набагато довше, ніж зазвичай.

Набряк вимені може поширюватися як на всі частки, так і тільки на деякі з них. Без належного лікування в корови може виникнути мастит або індурація вимені.

Профілактика набряку вимені

Щоб уникнути набряку, варто організувати регулярний раціон тварин, обмежити соковиті корми. А якщо ваш ветеринар поставив цей діагноз, такий корм варто вилучити повністю. Також потрібно утримувати корів у чистому та сухому приміщенні, регулярно змінювати підстилку та проводити низку дезінфекційних заходів. А під час доїння корів потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.