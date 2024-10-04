У 2019 році Грановський виїхав з України й може перебувати у Великій Британії

НАБУ і САП 4 жовтня повідомили, що завершили розслідувати кримінальне провадження, яке стосується корупційної схеми на державному Одеському припортовому заводі. Про це йдеться на сторінці Центру протидії корупції.



Відомо, що екснардеп Олександр Грановський організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав міндобрива за заниженими цінами наперед визначеній фірмі. Згодом їх перепродавали іноземним фірмам вже за ринковими цінами. Відтак завод зазнав збитків на суму понад 94 млн грн.



Судді ВАКС раніше надали дозволи на досудове розслідування щодо трьох підозрюваних, які оголошені у розшук, зокрема, й щодо Грановського. Проте, як наголошують у дописі, справу можуть не передати до суду, оскільки суддя ВАКС Володимир Воронько скасував підозру Грановському, скориставшись «правками Лозового». Щодо цього рішення наразі подали апеляцію.



«Саме Грановський свого часу забезпечував проведення «правок Лозового» і тепер ми бачимо, як запроваджені раніше норми допомагають йому зараз», – додають у Центрі протидії корупції.



Відзначимо, що ще у 2019 році Грановський виїхав з України, він має паспорт Ізраїлю, й наразі може перебувати у Великій Британії.

Справа Олександра Грановського: що відомо

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на «Одеському припортовому заводі». Відомо, що серед підозрюваних також є колишня помічниця депутата Грановського, колишня членкиня правління ОПЗ Ольга Ткаченко та власник компанії-прокладки Павло Чумак. Усі вони наразі перебувають у розшуку.

У грудні 2022 року Грановському обрали заочну варту, а у травні 2023 року Апеляція ВАКС залишила це рішення без змін. Тоді суддя ВАКС встановив як обґрунтованість підозри, так і наявність одразу кількох ризиків, зокрема, переховування Грановського від слідства та суду.

21 серпня 2024 року ВАКС виправдав екснардепа в організації розкрадання 93,3 млн грн.