Підозру отримав начальник Західноукраїнської геофізичної розвідувальної експедиції ДП «Укргеофізика»

СБУ спільно з поліцейськими та БЕБ викрили начальника Західноукраїнської геофізичної розвідувальної експедиції державного підприємства «Укргеофізика» Юрія Гораля у зловживаннях на понад 6 млн грн. За версією слідства, він наживався на незаконній передачі в оренду складів на Прикарпатті.

Як повідомили в п’ятницю, 24 жовтня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, упродовж 2021-2022 років начальник структурного підрозділу ДП «Укргеофізика» незаконно передавав в оренду державні складські приміщення, розташовані в Надвірнянському районі на Івано-Франківщині.

«Він укладав договори на зберігання майна без відповідного погодження з Фондом державного майна та без проведення передбачених законом аукціонів. Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 6,1 млн грн», – йдеться в повідомленні СБУ.

Керівнику підрозділу повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 та ч. 2 ст. 364 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав 46-річний Юрій Гораль, який займав посаду начальника Західноукраїнської геофізичної розвідувальної експедиції державного підприємства «Укргеофізика» у 2016-2021 роках.