У Львові виявили зловживання під час закупівлі антидронових рушниць

Посадовцю Львівського комунального підприємства «Ратуша-сервіс» повідомили про підозру за зловживання на понад 1,7 млн грн при закупівлі антидронових рушниць для потреб військових частин.

Як повідомили у п’ятницю, 4 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у період 2023-2024 років підозрюваний організував та провів закупівлі товарів за завищеними цінами для забезпечення потреб чотирьох військових частин ЗСУ. А саме йшлося про закупівлю портативних радіоелектронних засобів виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронових рушниць).

«При цьому підозрюваний, який був уповноваженою особою з публічних закупівель, неналежно виконував службові обов’язки. Відтак він затвердив тендерну документацію, де безпідставно врахував у вартість рушниць податок на додану вартість. Водночас товари оборонного призначення звільнені від такого оподаткування», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Унаслідок дій посадовця Львівській громаді завдано шкоду на 1,7 млн грн. Посадовцю ЛКП повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф. За інформацією ZAXID.NET, підозру отримав посадовець ЛКП «Ратуша-сервіс».

Слідчі встановлюють інших причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.