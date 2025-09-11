ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику «Львівської залізниці»

Працівники ДБР та СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику регіональної філії «Львівська залізниця» через зловживання на 31 млн грн. Про це ДБР повідомило 11 вересня.

У повідомленні ДБР вказано, що посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ «Укрзалізниця» та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі приватні локомотиви. Це відбувалося всупереч вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України.

«Внаслідок таких дій АТ «Укрзалізниця» недоотримала провізну плату на суму 31,1 млн грн, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави», – вказано у повідомленні.

ДБР не повідомляє прізвище підозрюваного чи період, коли він очолював «Львівську залізницю». Сайт Lviv.media повідомляє, що йдеться про Романа Черніцького.

Дії колишнього керівника кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.