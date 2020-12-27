Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

НАК «Нафтогаз України» підвищила ціну на газ для побутових споживачів у січні 2021 року до 7,22 грн за кубічний метр, що на 14% вище за встановлену ціну у грудні. Про це йдеться на офіційному сайті газопостачальної компанії.

«Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу "Місячний" складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)», – пише прес-служба «Нафтогазу».

У повідомленні йдеться, що зміни цін на газ у січні обумовлені «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо». Водночас компанія заявила, що і така ціна на газ у січні «традиційно залишається нижчою за середньоринкову».

До слова, вартість газу за кубометр у грудні становила 6,33 грн.

Нагадаємо, «Нафтогаз» в грудні встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 грн за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.