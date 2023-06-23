Компанія скерувала позов до Окружного суду США округу Колумбія

Українська група компаній «Нафтогаз» подала позов до суду США з вимогою стягнути з Росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у 5 млрд доларів включно з відсотками за збитки, повідомили у п'ятницю, 23 червня, у прес-службі «Нафтогазу».

«Нафтогаз» очікує рішень Окружного суду США округу Колумбія щодо підтвердження рішень Арбітражного трибуналу в Гаазі. Він передбачає компенсацію з боку Росії Україні у розмірі 5 млрд доларів за втрачене майно компанії в Криму та збитки, завдані українській групі.

«Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», – повідомили у прес-службі компанії.

За даними «Нафтогазу», судове клопотання стало можливим через механізм примусового виконання в арбітражних рішеннях. Згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, компанія може розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де перебувають активи Росії, у цьому випадку – у США.

У компанії зазначили, що відсотки, які передбачені за несплату компенсації після арбітражного рішення, будуть продовжувати нараховуватись Росії до повної виплати компенсації. Який саме відсоток Росія має доплачувати, у «Нафтогазі» не уточнили.

Нагадаємо, «Нафтогаз» відсудив у Росії 5 млрд доларів за захоплені активи в Криму, проте країна-агресор, очікувано, не захотіла виплачувати компенсацію. В разі успішного судового проходження активи на цю суму стягнуть у США чи інших країнах, до яких звернеться «Нафтогаз».