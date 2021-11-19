Проросійського політика Іллю Киву позбавили нагородної зброї через «негідну поведінку»

Нагородну зброю, вилучену в скандального народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви, віддадуть двом учасникам бойових дій на Донбасі – командирам батальонів Національної гвардії України. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час години запитань до уряду, перадає LB.ua у п’ятницю, 19 листопада.

Зі слів міністра, він вже підписав відповідний наказ про нагородження командира 2-го батальону оперативного призначення Сергія Сідоріна, який знешкодив танк росіян і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Нагородну зброю отримає і Назарій Ясінський – командир 1-го батальону оперпризначення, який успішно виявляв диверсійні групи і виводив бійців з-під вогню. Усі вони беруть участь в АТО/ООС з 2014 року.

Кива та нагородна зброя

Відомо, що Ілля Кива отримав два нагородні пістолети «Форт-17» та АПС калібру 9 мм від екс-міністра МВС Арсена Авакова протягом 2015-2016 років. Однак вже 16 листопада 2021 року міністр внутрішніх справ Денис Монастрирський позбавив його права на нагородну зброю через «негідну поведінку та дії».

Ще 15 жовтня, у день вбивства Степана Бандери, Ілля Кива оприлюднив відео, на якому він проголосив себе «лідером антифашистського руху», а після цього – випустив автоматну чергу у повітря у публічному місці та влаштував феєрверк. Через відео із стріляниною 26 жовтня проти Киви порушили справу.

Попри те, що раніше повідомлялося про нагородження Киви пістолетами «Форт-17» та АПС, 18 листопада він здав поліцейським Glock-19 та АПС.