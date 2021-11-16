Раніше проти Іллі Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата у публічному місці

У вівторок, 16 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Про це заявив сам Монастирський у відео, яке поширила прес-служба МВС.

Підстава для позбавлення Киви права на нагородну зброю – «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».

Голова МВС заявив, що позбавить права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій чи розбурхувати у країні ненависть.

За словами міністра, до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням «суттєво посилять».

«Кожен має пам’ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою!», – заявив Монастирський.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 жовтня, у день вбивства Степана Бандери, Ілля Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він вистрілив з автомата у повітря і влаштував феєрверк. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Зазначимо, що 20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм – «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть». Однак у нього є ще другий нагородний пістолет, який Аваков видав йому 12 лютого 2016 року – пістолет АПС калібру 9 мм.