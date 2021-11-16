Державне бюро розслідувань проводить обшуки в домівці нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви. Слідчі дії проходять в межах справи про незаконне поводження зі зброєю.

Про обшуки спершу повідомив сам Кива, який оприлюднив фото та відео слідчих дій. Він каже, що вони відбуваються нібито за «його політичну позицію». Факт обшуків ДБР підтвердило в коментарі «Українській правді». Відомство уточнило, що вони відбуваються у рамках справи про незаконному поводженні зі зброєю. Саму справу відкрили після публікації Кивою відео стрілянини у публічному місці – ймовірно, у парку.

Про що йдеться?

Ілля Кива опублікував відео 16 жовтня, в якому «відсвяткував» роковини вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери. На записі проросійський політик проголосив себе «лідером антифашистського руху», а після цього – випустив автоматну чергу у повітря у публічному місці та влаштував феєрверк. Через відео із стріляниною проти Киви порушили справу 26 жовтня.

Ще раніше скандальний нардеп привітав з днем ​​народження президента Росії Володимира Путіна, назвавши його «великим правителем», який пише «нову історію слов'янського світу і єдності». За цим фактом також відкрили кримінальну справу, однак за статтею про держзраду.