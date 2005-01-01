Напад на готель у Кабулі можуть класифікувати як військовий злочин

Внаслідок нападу загинуло від 7 до 9 українців

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:09940

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Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив напад на готель «Інтерконтиненталь» у столиці Афганістану – Кабулі, йдеться в його заяві, яку поширив Центр новин ООН.

Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

У свою чергу голова Місії ООН щодо сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото заявив, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин і закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, бойовики напали на готель 20 січня ввечері. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Внаслідок багатогодинної спецоперації екстремісти були ліквідовані. За останніми даними, в результаті теракту загинуло щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковано, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців. Проте влада Афганістану заявляла про дев’ятьох загиблих українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

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