Наприкінці літа у передмісті Львова почнуть будівництво ІТ-містечка

ІТшники зможуть придбати будинки різного планування

Львівський ІТ-кластер збудує містечко для працівників сфери інформаційних технологій IT Village за 9 км від Львова у селі Нагоряни (Пустомитівський район). Першу чергу будівництва планують розпочати наприкінці літа.

IT Village стане новим містечком для ІТ-професіоналів та комюніті людей зі спільними інтересами, мовиться на сайті Львівського ІТ-кластеру. Комплекс загальною площею 17 га складатиметься зі 133 окремих будинків, серед яких – 5 різних проектів з різною площею та дизайном.

«Запит на якісне та сучасне житло у Львові неймовірно великий, а тим паче серед ІТшників, які витратили на купівлю житла у 2016 рокі 40,4 мільйонів доларів і 6,1 мільйон доларів на оренду, згідно з дослідженням, яке проводив Львівський ІТ Кластер. Ідеєю наших проектів є згуртувати однодумців. Люди, які нас оточують – це найбільша гарантія того, що життя буде комфортним, буде цікаво спілкуватися та знайомитися з сусідами, організовувати події, спільно керувати власним простором та проявляти ініціативу щодо його покращення», – розповідає Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластеру.

Територія містечка буде цілодобово охоронятись і окрім будинків, міститиме спільну зону для відпочинку, спортивний майданчик, спорткомплекс та приватний парк. Неподалік буде розташований дитячий садочок та супермаркет.

Перші будинки в ІТ-містечку збудують цього року

Як уточнила ZAXID.NET менеджерка цього проекту Ілона Паломар, будівництво житла в IT Village здійснюватиметься у дві черги. У серпні-вересні цього року розпочнеться будівництво перших 133 будинків, а після цього в залежності від запитів покупців ІТ-кластер збудує другу чергу житла. Зараз ІТ-кластер збирає заявки від працівників сфери ІТ на купівлю будинків.

Ілона Паломар також сказала, що земля, на якій будуватиметься IT Village, зараз перебуває у приватній власності. ІТ-кластер викупить її для будівництва житла після того, як отримає заявки на купівлю будинків.

Додамо, що будівництво IT Village Львівський ІТ-кластер анонсував ще у 2016 році, тоді цей проект винесли на обговорення разом ще з кількома ініціативами ІТ-кластеру.

Нагадаємо, перший некомерційний проект IT House для ІТ-спеціалістів був завершений ще в 2016 році та офіційно презентований минулого року. Окрім того, цього року стартує будівництво найбільшого інфраструктурного проекту Львова – тех парку Innovation district IT Park, який стане епіцентром ІТ-індустрії Львова з офісами ІТ-компаній, університетом, сучасними лабораторіями, стартап-акселераторами тощо.