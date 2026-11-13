ВАКС призначив депутатці 2 роки позбавлення волі

Апеляційна палата ВАКС визнала винною народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко у вимаганні та отриманні хабарів за незаконний виїзд чоловіків за кордон. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання 13 листопада. Колегія суддів апеляції підтвердила попередній вирок. 19 березня ВАКС визнав Людмилу Марченко винною у злочині та призначив їй два роки ув’язнення. Адвокати депутатки подали апеляційну скаргу на вирок. Апеляційна палата постановила негайно арештувати депутатку, а її помічниці призначили штраф у розмірі понад 92 тис. грн.

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В Апеляційній палаті розглядали одночасно і справу колишньої помічниці Марченко Анастасії Колеснік, яка, за даними слідчих, передавала гроші депутатці. Судові дебати по цих справах були 12 листопада. Анастасія Колеснік давала свідчення по відеозв'язку. Вона розповіла, що брала гроші за виїзд двох чоловіків. З усієї суми залишала собі по 200 доларів, а решту віддала своїй керівниці – Людмилі Марченко.

За її словами, розмір хабарів за допомогу з виїздом встановлювала Людмила Марченко.

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«Суми я питала в Людмили Іванівни. Вони спершу давали половину, а потім, коли виїжджали, – другу частину. І з тих коштів я всю суму віддала Людмилі Іванівні. 200 доларів я взяла звідти. Каюся і визнаю свою винну. Суми були 6 тис. євро та 5,8 тис. доларів», – розповіла обвинувачена.

За словами колишньої помічниці, Людмила Марченко мала вплив на посадових осіб, які могли робити дозволи на виїзд через благодійні фонди.

Під час судових дебатів нардепка наголошувала, що вона не винна і що не знала, за що саме їй передають гроші. Адвокат Марченко додав, що докази проти його клієнтки були зібрані незаконно та з порушенням процедури.

У своєму останньому слові Анастасія Колеснік просила суд не позбавляти її волі, оскільки вона самостійно виховує двох дітей. Вона визнала провину і сказала, що більше не буде порушувати закон. Людмила Марченко ж наголосила, що вона не винна.

«Жодної моєї дії, розмови чи обіцянки, якими я би впливала на посадових осіб Київської військової державної адміністрації, Колеснік не назвала. Припущення, що я впливала на фонд в інших областях, не є фактом. І воно не стосується впливу на посадових осіб, за яким мене засуджено в першій інстанції», – зазначила Людмила Марченко.

Додамо, що 19 березня Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік визнали винними у вимаганні хабарів від двох чоловіків призовного віку за допомогу в перетині кордону через систему «Шлях». Підозру за втручання у систему «Шлях» Марченко отримала ще в липні 2023 року. Тоді НАБУ оприлюднило відео розмов нардепки та її помічниці про допомогу ухилянту перетнути кордон. На кадрах також видно, як депутатка викидає частину хабаря за паркан свого дому.

20 вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Людмили Марченко. Їй призначили заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

Що відомо про Людмилу Марченко

Народилася у місті Сміла на Черкащині. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика».

Працювала в департаменті навчання та розвитку персоналу в ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія». Проводила навчання для переселенців у проєкті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей».

У 2019 році Марченко обрали до Верховної Ради від партії «Слуга народу». У 2022 році вона голосувала за скандальну містобудівну реформу в інтересах забудовників, а в липні 2025 року – за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП як позафракційна депутатка. Її виключили з партії у липні 2023 року після оголошення підозри. Того ж місяця Тернопільська обласна організація партії достроково припинила її повноваження.

У березні 2025 року стало відомо, що народна депутатка переписала на себе землю та будинок за 12 млн грн, якими раніше володів її чоловік, львів’янин Іван Марченко. Нерухомість розташована в елітному селі біля Тернополя – Великі Гаї. У вересні САП звернулася з позовом до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати необґрунтовані активи Марченко. Антикорупційні органи стверджують, що протягом 2021–2023 років родичі нардепки оформили п'ять квартир та Toyota Land Cruiser на понад 8 млн грн.