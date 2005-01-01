NASA опублікувало відео наближення астероїда до Землі

СвітОлег Костюк, сьогодні, 11:5910400

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4 лютого о 23:30 біля нашої планети пролетить астероїд середнього розміру 2002 AJ129. Про це повідомляє NASA.

Діаметр астероїда складає приблизно 0,5 км, а довжина - 1,2 км. Хоча він класифікується як потенційно небезпечний, він не являє реальної загрози зіткнення із Землею.

Найближча відстань, на яку астероїд наблизиться до планети, буде вдесятеро більшою, ніж відстань між Землею і Місяцем, 4,2 млн км.

Відео NASA

«Ми стежили за цим астероїдом понад 14 років і вивчили його орбіту доволі точно. Наші розрахунки показують, що ймовірність зіткнення астероїда 2002 AJ129 із Землею дорівнює нулю як 4 лютого, так і протягом наступних 100 років», – зазначив співробітник NASA Пол Чодас.

Нагадаємо, раніше NASA показало панорамне відео з центру Чумацького Шляху.

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