У NASA вдало випробували новий ядерний реактор для пілотованої місії на Марс

Реактор Kilopower зможе забезпечити астронавтів достатньою кількістю енергії ля місії на Марсі

Американські вчені успішно випробували ядерний реактор, який призначений для виробництва енергії, потрібної для підтримання життя астронавтів, що відправляться на Марс з довготривалою місією. Про це повідомляє Reuters.

Реактор назвали Kilopower. Дослідники відзначили, що одним з основних завдань підготовки довгострокових космічних місій є створення потужного джерела енергії, щоб забезпечувати колоністів енергією тривалий час, і досить легкого для того, щоб його можна було перевезти на іншу планету.

«На Марсі дуже важкі умови для будівництва енергетичних систем, оскільки він отримує менше сонячної енергії, ніж Земля і Місяць, ночі на ньому надзвичайно холодні, а піщані бурі можуть тривати тижнями і місяцями, оповиваючи всю планету», - заявив заступник директора NASA з космічних технологій Стів Юрчук.

За його словами компактні розміри Kilopower і його потужність дозволять астронавтам доставити кілька блоків на одному кораблі і забезпечити генерацію десятків кіловат потужності на Марсі.

Провідний технолог Управління технологій космічних місій NASA Лі Мейсон описав нову систему Kilopower, як «дуже компактну і таку, що добре підходить для використання в космосі». Kilopower використовує паливні трубки на базі Урану-235. Ширина ядра реактора - близько 20 см, довжина - приблизно 2 метри. Від реактора відводиться тепло через пасивну систему охолодження. Потім теплова енергія перетворюється в електричну. Всього Kilopower може виробляти близько 40-50 кіловат енергії.

Лі Мейсон зазначив, що сучасний апарат Curiosity, який зараз виконує місію на Марсі потребує близько 220 Ват енергії. Місія астронавтів на Марс потребуватиме значно більших затрат енергії: щонайменше 40 - 50 кВат. Новий реактор зможе їх забезпечити.

До слова, випробування Kilopower почалися восени 2017 року. Тоді конструктори зібрали робочий прототип реактора.