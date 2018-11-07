«Наш проект – це не якийсь совєтікус, він гарний і чистий»

У травні цього року конкурсна комісія обрала архітектурний проект, на основі якого будуть облаштовувати площу, що перед Центром Довженка на Сихові. У конкурсі переміг проект львівських архітекторів з «Групи 109».

26 жовтня на засідання виконкому ЛМР прийшла група людей з вимогою винести на розгляд сесії міськради питання про реалізацію на площі Довженка іншого проекту – меморіалу Небесної Сотні, відповідне рішення нібито погодив голова Львівської ОДА Олег Синютка. Вимоги висловлювалися у доволі агресивній формі. Після цього було прийняте рішення провести громадське обговорення проекту облаштування площі Довженка. Напередодні обговорення активісти з Сихова створили електронну петицію з вимогою облаштувати на площі Довженка громадський простір. Ця петиція набрала необхідні 500 голосів за тиждень.

На зустріч у Центр Довженка 6 листопада зібралося близько 40 людей, і градус дискусії був набагато нижчим, ніж під час засідання виконкому. ZAXID.NET занотував найсуттєвішу інформацію з двогодинної зустрічі.

Багатофункціональний громадський простір

Зустріч модерував заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Він одразу заявив, що головна мета дискусії – обговорити проект реконструкції площі Довженка і зафіксувати різні думки. Він також попросив усіх бути толерантними.

Першим виступав головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, він ввів присутніх у невеличкий екскурс розбудови Сихова, а також наголосив на активності громади Сихова і нагадав про те, що Сквер Гідності (просп. Червоної Калини,109) у цьому районі вдалося облаштувати завдяки ініціативі місцевих мешканців.

Далі Юліан Чаплінський коротко презентував проект облаштування простору перед Центром Довженка від архітекторів «Групи 109», який переміг на всеукраїнському конкурсі.

«Архітектори запропонували зону впізнавану форму еліпсу, збільшили кількість зелені і створили заглиблення цієї площі не тільки, щоб збагатити ландшафт, але і для того, щоб створити шумовий екран від шосе і зробити дуже затишний простір», - пояснив Чаплінський.

Він розповів про багатофункціональність майбутнього громадського простору – його можна використовувати як амфітеатр, як місце відпочинку, прогулянок з дітьми, концертів тощо. Найнижчу точку площі планують улітку використовувати як фонтан, а взимку облаштовувати там ковзанку. Цей простір архітектори «Групи 109» пропонують об’єднати із площею, де розташована церква Різдва Пресвятої Богородиці пішохідним переходом із острівком безпеки.

Головними спікерами були автори обидвох проектів облаштування площі та громадські активісти Сихова

Заступниця керівника Інституту просторового розвитку Олександра Сладкова розповіла про результати проведеного у 2016 році ГО «Кращий Сихів» опитування серед 412 мешканців Сихова. Це опитування показало, що сьогодні площу перед Центром Довженка сихівці майже не використовують, зазвичай минаючи її як транзитну. Згідно із дослідженням, мешканці хочуть бачити на цій площі фонтани, лавки, дерева, якісний газон та тінь. Також мешканці скоріше б хотіли бачити на цій площі сучасну скульптуру, ніж пам'ятники.

Своїх попередніх колег підтримала голова ГО «Кращий Сихів» Наталія Піпа, зазначивши, що необхідно шукати консенсус у вирішенні питання з площею Довженка, який свого часу вдалося знайти під час роботи над сквером Гідності.

Другий меморіал пам'яті Небесної Сотні

Під час обговорення виступив депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Дмитро Чунис. «У мене є 5 тисяч підписів по спорудженню меморіалу Небесної Сотні на Сихові», - заявив він, після чого уточнив, що це підписи мешканців Сихова, які були зібрані біля церкви і подані до Львівської облдержадміністрації.

Андрій Москаленко на цю репліку вніс ремарку: «Ніхто ніколи не був проти вшанування героїв Небесної Сотні, питання в тому, як саме це зробити». Цю фразу впродовж громадського обговорення він згодом повторив ще з десяток разів.

Від імені ініціаторів спорудження меморіалу на площі Довженка виступив керівник ГО «Громадський комітет із вшанування пам’яті українських героїв» Олександр Ворон, який розповів, що у 2014 році звернувся до Львівської міської ради з пропозицією облаштувати меморіал Небесної Сотні на площі перед Центром Довженка. Ідею створення такого меморіалу саме на Сихові він обґрунтував тим, що першим загиблим під час Революції Гідності представником Львівщини був мешканець Сихова Юрій Вербицький.

Не отримавши жодної відповіді від мерії, за словами Ворона, його організація провела два власних конкурси і обрала проект облаштування меморіалу. «Наш проект не захаращує, він не є якийсь совєтікус, гарний, чистий простір. Є інформація про кожного Героя Небесної Сотні, про усі події», - з гордістю розповів про свій проект Ворон. На його думку, під час облаштування площі Довженка треба передусім думати про старших людей та їхні потреби.

Тут варто зазначити, що у сквері на вул. Кривоноса у центрі Львова уже ведеться облаштування меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні. Згідно з проектом, там буде пішохідний міст і площа зі стелою у сквері. Між пагорбами вздовж вул. Кривоноса буде пішохідний міст із пандусом. Він буде виводити на терасу, яка зараз не експлуатується (з боку вул. Замкової), де й буде площа і стела. Основні роботи планують зробити до лютого 2019 року.

Усі фото ZAXID.NET

За задумомом авторів преокту меморіалу, у центрі площі мають бути високі стели із іменами та датами смерті героїв Небесної Сотні, біля стел дворівневий музей-меморіал, сама площа вимощена бетонними плитами, а довкола неї передбачена висадка дерев та фонтан.

Чого хочуть мешканці Сихова?

Близько 10 присутніх виявили бажання висловити свою думку щодо майбутньої площі Довженка – це родичі загиблих героїв Небесної Сотні, депутати, громадські активісти та мешканці Сихова. Дискусія часом велася на підвищених тонах, однак більшість дотримувалася конструктивності.

Пропозиції, які лунали в залі, можна умовно поділити на три групи : проти будівництва меморіалу взагалі і облаштування громадського простору на площі Довженка; за будівництво такого меморіалу, але в іншому місці і облаштування площі Довженка за проектом «Групи 109»; за облаштування меморіалу замість проекту, який переміг під час конкурсу. Перші два варіанти отримали найбільшу прихильність.

При цьому багато присутніх висловлювали думку, що вшанування Небесної Сотні не обов’язково проводити, споруджуючі гранітні монументи. 24-річний сихівець Павло, наприклад, запропонував висадити на Сихові 108 дубів у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Племінниця загиблого на Майдані Юрія Вербицького Оксана заявила, що її дядько не любив, як виглядають типові гранітні пам'ятники.

«Мій дядько ненавидів ці монументальні споруди з «совєтського» часу. Він цього ніколи не розумів. Він любив природу і тварин. Тому я вважаю, що цей простір має бути таким, щоб люди тут відпочивали», - сказала вона.

Водночас кілька людей висловили підтримку проекту меморіалу. Наприклад, вдова героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича Наталія заявила, що площа Довженка має стати місцем, куди можна приводити внуків вшановувати пам'ять. Вона гостро розкритикувала бачення цієї площі як місця відпочинку, при цьому згадавши, що у молодості приходила сюди з друзями на міські святкування та дискотеки.

Частина із присутніх висловила думки щодо облаштування меморіалу памяті Небесної Сотні біля церкви Різдва пресвятої Богородиці, що через дорогу від площі Довженка. Наталія Піпа подала пропозицію зробити присвятити такий меморіал героям російсько-української війни.

Після двогодинної дискусії Андрій Москаленко зазначив, що усі думки, які були висловлені, візьмуть до уваги під час розробки детального плану облаштування площі Довженка, однак основою все-таки залишиться проект «Групи 109», який переміг у всеукраїнському конкурсі.