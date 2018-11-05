Петиція про створення громадського простору перед кінотеатром Довженка набрала 500 голосів

Необхідну кількість голосів петиція набрала усього за тиждень

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:521060

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Петиція про створення громадського простору перед кінотеатром Довженка набрала 500 голосів
фото Google Maps
Вигляд на площу перед кінотеатром Довженка

Електронна петиція про реалізацію затвердженого проекту реконструкції площі перед кінотеатром Довженка на Сихові набрала понад 500 голосів. Необхідну кількість голосів вона набрала всього за тиждень, тоді як на голосування дається 60 днів. Тепер Львівська міська рада розгляне цю петицію під час засідання сесії.

Йдеться про петицію, яку 29 жовтня зареєстрували активісти громадської організації «Кращий Сихів». У ній активісти закликають міську владу реалізувати проект реконструкції площі за ідеєю творчого колективу «Група 109», який ще в квітні переміг серед 17 претендентів.

Архітектори «Групи 109» пропонують розділити площу біля кінотеатру на дві зони – верхню та нижню. Нижня зона використовуватиметься для комунікації та пасивного відпочинку і буде захищена від шуму міста, а верхня частина буде поєднувати простір із кінотеатром ім. Довженка плавним переходом без сходів. Окрім того, проект передбачає облаштування переходу від громадського простору до церкви Папи Івана Павла ІІ, який планують облаштувати навесні 2019 року.

Проект громадського простору на площі перед кінотеатром ім. Довженка на Сихові

Нагадаємо, петицію зареєстрували з огляду на ситуацію, яка сталась під час засідання виконкому Львівської міськради 26 жовтня. Тоді, як повідомляв ZAXID.NET, на засідання виконкому прийшли представники деяких громадсько-політичних угрупувань, які вимагали внести на розгляд сесії міськради звернення голови ЛОДА Олега Синютки про видачу містобудівних умов та обмежень для встановлення на площі перед кінотеатром ім. Довженка пам’ятника Небесній Сотні. Активісти пояснювали свої вимоги «бажанням громади Сихова» та стверджували, що це «допоможе у патріотичному вихованні дітей і молоді мікрорайону».

У мерії пообіцяли ще раз обговорити з сихівчанами план реконструкції площі. Така зустріч відбудеться у вівторок, 6 листопада, у кінотеатрі ім. Довженка. Початок о 18:00.

Додамо, що міськрада уже зводить на вул. Кривоноса у Львові меморіал героям Небесної Сотні. Роботи з його спорудження уже тривають.

Нагадаємо також, що через наполягання Львівської ОДА у Львові вже встановили два пам’ятники до 100-річчя ЗУНР на відстані 400 метрів один від одного.

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