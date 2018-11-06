Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові готовий на 15%

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У сквері на вул. Кривоноса у Львові продовжують облаштовувати громадський простір та зводити меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Компанія генпідрядник ТзОВ «Т.В.Д» виконало вже 15% запланованих робіт.

Зокрема, вже залили частину стели та готують фундамент під оглядові майданчики. Роботи виконано на 1 млн 100 тис. грн.

«До кінця року ми плануємо змонтувати повністю стелу і облицювати кортеном – спеціальним металом. Вже почалися монтажні роботи металевих конструкцій, працівники в’яжуть арматуру», – прокоментував заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шульський.

Будівельні роботи ведуться на схилах, тому вважають складними. Через це відбулося зміщення у графіку.

«Є перепад висот і відповідно відбувається зсув ґрунтів. Верхню частину необхідно було укріпити палями, тому трохи по термінах відбулося зміщення», – розповів представник компанії генпідрядника Олег Бордун.

фото прес-служби ЛМР

Замовником проектно-кошторисної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, а на ЛКП «Зелений Львів» покладено функції замовника будівництва.

Згідно з проектом там буде пішохідний міст і площа зі стелою у сквері. Між пагорбами вздовж вул. Кривоноса буде пішохідний міст із пандусом. Він буде виводити на терасу, яка зараз не експлуатується (з боку вул. Замкової), де й буде площа і стела. Основні роботи планують зробити до лютого 2019 року.

Нагадаємо, проект обрали на конкурсі, який оголосила Львівська міська рада. Серед 25 конкурсних проектів журі обрало переможців авторський колектив зі Львова – Андрій Лесюк, Марія Яструбчак і Христина Пундак. Переможці отримали 90 тис. грн та можливість реалізувати проект.