З початком повномасштабного вторгнення Росії чимало компаній релокувалися на Львівщину. Одна з них – «Піранья-Тех». Компанія з Дніпропетровщини і займається розробкою та виробництвом систем радіоелектронної боротьби. З початку повномасштабної війни підприємство активно працює задля захисту українського неба від ворожих дронів та безпілотників.

ZAXID.NET розповідає про роботу компанії на Львівщині та як її продукція допомагає у боротьбі з ворожими дронами та безпілотниками.

Вагомий внесок у перемогу

Компанія «Піранья-Тех» релокувалася на Львівщину з Дніпропетровщини у квітні 2022 року. Її директор та співзасновник Олександр Ружинський з 2014 року займається розробкою та виробництвом засобів радіоелектронної боротьби. Однак саме під назвою «Піранья-Тех» компанія запрацювала у 2019 році.

«Ми з партнерами з Ізраїлю побачили потребу створення українського підприємства. Нам було зрозуміло, що саме захист від широкодоступних побутових дронів буде у пріоритеті в найближчі роки. А те, що Україна має талановитих фахівців та інноваційний потенціал, зіграло вирішальну роль», – розповідає Олександр Ружинський.

Система радіоелектронної боротьби – це комплекс заходів та технічних засобів, спрямованих на контроль, зниження ефективності засобів радіозв'язку противника. Водночас це захист власних радіозв'язків від можливих загроз.

З початку повномасштабного вторгнення керівництво компанії зрозуміло, що «Піранья-Тех» може зробити вагомий внесок у перемогу України. Щоб уникнути перебоїв у роботі, вирішили із Дніпропетровщини, де були активні обстріли, переїхати в безпечніше місце. Відтак скористалися програмою релокації та перевезти виробництво на Львівщину – у Дрогобич.

«Найпривабливішою нам здалась програма від Львівської ОВА. Підібравши найбільш зручну локацію, ми оперативно зібрались та перевезли виробництво та співробітників до нової домівки на Львівщину. У Дрогобичі нас тепло прийняли та допомогли в облаштуванні», – говорить Олександр Ружинський.

На Львівщину «Піранья-Тех» перевезла усі потужності свого виробництва. Щоправда, асортимент на новому місці розширили, оскільки компанія почала розробляти нові системи для потреб Сил оборони України. Також «Піранья-Тех» перереєструвала своє підприємство із Дніпропетровщини у Дрогобич, тож сплачує податки у казну Львівщини.

«Щодо обсягів виробництва, з міркувань безпеки я би не хотів озвучувати конкретні цифри, але скажу, що податки ми сплачуємо доволі гарні. За програмою релокації від Львівської ОВА передбачалась зміна реєстрації підприємства, тому ми зареєстровані на Львівщині та сплачуємо податки тут», – каже Олександр Ружинський.

Війна, кажуть у компанії, особливо на виробничі процеси не вплинула. На початку повномасштабного вторгнення постраждала лише логістика.

«Виникли проблеми з отриманням комплектуючих від корейських постачальників. Але зараз ми оптимізувалися і навчилися вирішувати ці питання у час війни. Виробничі процеси виконуються згідно з певними правилами, тому казати про якісь відмінності під час війни складно», – пояснює директор та співзасновник компанії «Піранья-Тех».

Зараз в компанії працюють як працівники, які переїхали з Дніпропетровщини, так і місцеві мешканці. Керівництво «Піранья-Тех» наголошує, що умови, вимоги та можливості для всіх робітників однакові. До своєї команди підбирають лише кваліфікованих фахівців з радіоелектронної галузі, інженерів з електронного устаткування та програмістів. Компанія не тільки забезпечує їх професійними навичками, але й постійно сприяє їхньому особистому та професійному зростанню.

«Ми розуміємо, що постійне вдосконалення навичок є ключовим елементом успіху у нашій галузі, оскільки технології швидко розвиваються. Тому ми надаємо можливості для навчання, організовуємо тренінги, семінари та інші заходи, які допомагають нашим працівникам покращити свої знання і вміння. Ми прагнемо створити сприятливе середовище для професійного зростання і співпраці, що допомагає нам залишатися попереду в галузі радіоелектроніки», – зазначає Олександр Ружинський.

Компанія із великим досвідом

Компанія має великий досвід у розробці та застосуванні радіоелектронних систем. Продукцію підприємства вже використовують у понад 20 країнах світу. З початку повномасштабного вторгнення «Піранья-Тех» пристосувалася до потреб військових. Відповідно, почала розробляти нові продукти, які зможуть суттєво вплинути на перемогу над ворогом у цій високотехнологічній війні.

Асортимент продукції, яку випускає «Піранья-Тех», доволі різноманітний. Але в основному – це системи радіоелектронної боротьби та радіопридушення широкого спектру дії. Окрім того, компанія може проектувати та виготовляти системи різних модифікацій на замовлення.

«Наша продукція – це й антидронові рушниці різних класів, й окопна РЕБ, це системи розмінування, а також великі станції з радіусом дії понад 20 кілометрів, які ми наразі тестуємо. Водночас ми доволі гнучкі. До прикладу, нещодавно ми розробили та випустили антидронову рушницю, враховуючи всі побажання замовника. Окрім того, ми розробляємо та проектуємо наші вироби з огляду на перспективу», – розповідає Олександр Ружинський.

Принцип роботи антидронової рушниці полягає у використанні направлених антен на пристрої для випромінювання спеціального потужного сигналу. Цей сигнал перешкоджає всім іншим сигналам і методам зв'язку між дроном та оператором. Таким чином безпілотний літальний апарат ворога втрачає свою просторову орієнтацію та залишається у повітрі нерухомим. За деякий час він починає спускатися на висоту приблизно 1,5 м. Коли ж батарея дрона розряджається повністю, апарат просто падає на землю.

Уся техніка після виробництва проходить випробування. Тестування систем радіоелектронної боротьби є складним і багатоетапним процесом. Однак саме випробування дозволяє перевірити функціональність, ефективність системи, її відповідність вимогам перед впровадженням у реальні умови. Випробування зазвичай складаються з різних етапів: від лабораторних випробувань до полігонних. Лабораторні тестування дозволяють перевірити технічні характеристики і функціональні можливості засобів. Полігонні випробування проводяться на спеціально обладнаних територіях, де можна відтворити реальні умови експлуатації.

«Перший етап випробувань ми проводимо власними силами, в нас є своя лабораторія. Є також можливість полігонних випробувань. Вже потім ми звертаємось до спеціалізованих військових підрозділів або науково-дослідницьких установ, які далі займаються тестуванням таких засобів», – пояснює Олександр Ружинський.

«Закрите небо»

У жовтні 2022 року на Львівщині компанія «Піранья-Тех» запустила пілотний проект «Закрите небо». Це багаторівнева система радіоелектронного захисту міста чи обʼєкта від ворожих дронів та безпілотників. Цього зараз дуже потребують українські міста та інфраструктурні об’єкти.

У системі «Закрите небо» використовуються радари різного радіусу дії, які виявляють ворожі цілі на відстані до 20 кілометрів та точно визначають їхнє місцеперебування на відстані до шести кілометрів. Також в складі системи є багатофункціональні станції радіоперешкод, які заважають сигналам дронів, позбавляючи противника можливості керувати ними, а також антидронові рушниці, що використовують електромагнітні хвилі для нейтралізації дронів. Таким чином повністю закрити небо від ворожих дронів і безпілотників вдалося над Дрогобичем, Трускавцем, Стебником і Бориславом.

«У місті Дрогобич працює вісім базових комплексів і два мобільні, які встановлені на автомобілях. Це дозволяє охопити зону Дрогобича, Трускавця, Стебника і Борислава та забезпечити захист від розвідувальних дронів і безпілотних апаратів», – зазначає Олександр Ружинський.

Системою «Закрите небо» вже цікавляться інші міста. «Піранья-Тех» робила окремі розрахунки для них, оскільки в таких системах важлива географія місцевості, і в різних містах вона може суттєво відрізнятися.

Основне завдання компанії – це виготовляти якісну продукцію, яка допоможе рятувати життя людей та убезпечувати міста від руйнувань ворожими дронами та безпілотниками. За словами Олександра Ружинського, місія компанії – створити світ, де буде безпечне і мирне небо.