Компанії мають сплатити штраф впродовж 14 днів і усунути порушення впродовж місяця

Національний банк України оштрафував сервіси RozetkaPay та Portmone на 13,6 та 7,8 млн грн відповідно за низку порушень, зокрема – прав споживачів. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила пресслужба НБУ.

Ідеться про порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку. Рішення про штрафи 17 листопада ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ.

Порушення ТОВ «ФК «ЕВО» (RozetkaPay) виявила планова перевірка у червні-серпні 2025 року. Серед іншого, сервіс порушив правила зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. Компанія має сплатити штраф у 13,6 млн грн впродовж двох тижнів і усунути порушення. Також сервіс отримав від НБУ письмове попередження за порушення у веденні статистики та звітності.

ТОВ «ФК МБК» (Portmone) оштрафоване в результаті планової перевірки в березні-травні 2025 року. Ідеться про такі ж порушення, як і в сервісу RozetkaPay та деякі інші. Штраф у розмірі 7,8 млн грн компанія має також сплатити впродовж 14 днів від отримання повідомлення від регулятора. На усунення порушень компанія має місяць – до 17 грудня.