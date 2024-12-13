Нацбанк планує випустити понад сім тисяч монет «Цифрова держава»

Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Цифрова держава», присвячену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Унікальність десятигривневої монети – у її квадратній формі. Про це повідомила пресслужба Нацбанку в п’ятницю, 13 грудня.

«Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими», – сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Пишний зазначив, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України національний регулятор реалізував низку проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та більш інклюзивними.

Аверс пам’ятної монети «Цифрова держава» (Фото Національного банку України)

Згідно з описом, на аверсі пам’ятної монети «Цифрова держава» по центру розмістили малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни, зауважують в НБУ.

Реверс пам’ятної монети «Цифрова держава» (Фото Національного банку України)

На реверс монети нанесли схематичну карту України, створену з цифр двійкового коду. У коді зашифрована назва UKRAINE, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. У правому куті монети є напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної «мишки». Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

Дизайн монети створив художник Андрій Сагач. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Тираж монети «Цифрова держава» складе до 7 500 штук. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також через банки-дистриб’ютори (Укргазбанк (UGB), ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк, ПУМБ).