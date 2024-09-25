Нацбанк дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію для створення БФІ

В Україні зʼявиться новий тип фінансової установи – банк фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає «Укрінформ».

Як пояснив Андрій Пишний, банки фінансової інклюзії зможуть надавати базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах та на звільнених територіях. За його словами, у разі прийняття Верховною Радою законопроєкту №12044, Нацбанк дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію для створення БФІ.

«Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні», – зауважив голова НБУ.

Якщо акціонерні товариства відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам НБУ, то зможуть отримати статус банку фінансової інклюзії. Окрім стандартних документів, фінкомпанії повинні будуть надати Нацбанку трирічну стратегію і бізнес-план.

«Ці документи мають окреслювати розвиток фінансової інклюзії, включаючи структуру клієнтської бази, зони обслуговування та плани розширення послуг, особливо у віддалених районах», – додали в НБУ.