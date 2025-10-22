В Мінекономіки запевняють, що виплата буде

Міністерство економіки рекордно затримало нарахування українцям за програмою «Національний кешбек». Затримки з виплатами ставалися і раніше, проте такими затяжними не були. Коли ж українці отримають на картки свій кешбек, пояснила пресслужба міністерства економіки в своєму телеграм-каналі.

Яка затримка в нарахуванні кешбеку

За правилами програми «Національний кешбек», накопичені за місяць гроші – 10% від покупки зареєстрованих в програмі товарів в зареєстрованих точках продажу – надходять на спеціальні картки до кінця наступного місяця. Зазвичай це відбувається після 20-го числа.

Проте станом на 22 жовтня виплати за серпень, що мала надійти ще до кінця вересня, немає. Отже, затримка становить вже практично місяць. Хоча зараз вже настав час виплат кешбеку за вересень. У програмі і раніше траплялись затримки з виплатами, проте вони сягали щонайбільше кількох тижнів.

Що кажуть в міністерстві економіки

Мінекономіки інформує, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває в «активній стадії обробки».

Затримку пояснюють з рекордним обсягом накопичень, проте точної суми, на яку українці придбали зареєстровані в програмі товари, в міністерстві не називають.

«Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур. Ми з партнерами вживаємо всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми», – кажуть в Мінекономіки.

Попередній рекорд

Про рекордні суми нарахувань за програмою в міністерстві економіки говорили в серпні. За підсумками липня українці накопичили 507 млн грн кешбеку. Гроші за липень надійшли на активовані картки в першій половині вересня.

Нагадаємо, гроші з програми «Національний кешбек» можна витратити на комунальні послуги, ліки, книги, благодійність, у тому числі донати для ЗСУ.

Застереження до програми

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2025 року фінансовий комітет Верховної Ради назвав програму «Національний кешбек» неефективною і пропонував скоротити її, а вилучені гроші перенаправити на фінансування іншої державної програми – «єОселя».

Нагадаємо, що в червні 2025 року тодішній прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль повідомив, що гроші на виплату українцям національного кешбеку виділили з резервного фонду державного бюджету. Тоді йшлося про 2,4 млрд грн.

Додамо, що резервний фонд державного бюджету створений для фінансування непередбачених, невідкладних видатків, що не могли бути враховані під час складання бюджету, наприклад, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стихійних лих, техногенних катастроф) або для заходів, пов'язаних із обороноздатністю держави. Тому виділення з цього фонду грошей на програму «Національний кешбек» обурило частину українців.