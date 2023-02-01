Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг похвалила «Прикарпаттяобленерго» за дотримання графіків відключень світла. За словами голови Нацкомісії з енергетики Костянтина Ущаповського, обленерго повністю відповідає вимогам щодо інформування громадян про відімкнення електроенергії. Крім того, за дотримання графіків відзначили і «Черкасиобленерго».

Як ввечері у вівторок, 31 січня, повідомила прес-служба Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про хороші показники роботи «Прикарпаттяобленерго» і «Черкасиобленерго» заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. «Нацкомісія розглянула результати перевірок трьох регуляторів. Перевірки засвідчили наявність недоліків в роботі цих компаній. Вони полягають насамперед в неналежному рівні інформування і висвітлення інформації щодо наявності електропостачання споживачів», – зазначив Костянтин Ущаповський.

Він також підкреслив, що перша хвиля перевірок показала, що є обленерго, які на 100 відсотків відповідають вимогам щодо інформування споживачів про графіки відключень. Це ПАТ «Черкасиобленерго» та АТ «Прикарпаттяобленерго».

Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, Нацкомісія з енергетики оштрафувала «Закарпаттяобленерго» за порушення графіків відключень світла. Крім того, штрафи отримали «Львівобленерго» та ДТЕК «Київські регіональні мережі». Сума штрафу – 85 тис. грн.

Нагадаємо, у кінці грудня НКРЕКП заявляла про проведення перевірок у 12 обленерго: АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Полтаваобленерго». Підставою для проведення перевірок стали численні звернення споживачів про недотримання графіків відключень від електропостачання.

За результатами аналогічних перевірок Нацкомісії на початку січня 2023 року зафіксували понад 190 порушень, серед яких порушення тривалості перерв між графіками відключення світла, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених законодавством, відсутність відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.