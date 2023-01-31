Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала «Закарпаттяобленерго» за порушення графіків відключень світла. Крім того, штрафи отримали «Львівобленерго» та ДТЕК «Київські регіональні мережі». Сума штрафу – 85 тис. грн. Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні у понеділок, 30 січня.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Нацкомісії з енергетики, «Закарпаттяобленерго» зобов’язане дотримуватися вимог ліцензійних умов з розподілу електрики.

«Накласти штраф на ПрАТ «Закарпаттяобленерго» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці грудня НКРЕКП заявляла про проведення перевірок у 12 обленерго: АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Полтаваобленерго». Підставою для проведення перевірок стали численні звернення споживачів про недотримання графіків відключень від електропостачання.

За результатами аналогічних перевірок Нацкомісії на початку січня 2023 року зафіксувалипонад 190 порушень, серед яких порушення тривалості перерв між графіками відключення світла, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених законодавством, відсутність відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.